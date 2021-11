Sconcerti: "Milan a oggi migliore del Napoli, vi spiego il perché"

Nel suo classico editoriale per il Corriere della Sera, il noto giornalista Mario Sconcerti ha espresso il suo parere sul rendimento delle due squadre finora migliori della Serie A, testimone la classifica: Milan e Napoli. Al momento, secondo Sconcerti, i rossoneri sembrano avere qualcosa in più rispetto ai ragazzi di Spalletti. Queste le sue parole:

"Meglio il Milan oggi del Napoli anche con gli stessi risultati. Il Napoli aveva una partita più facile, ma molto complessa, senza Osimhen e con Salerno che nel calcio non è una città sorella".

"Il Milan per più di un’ora ha fatto impressione all’Olimpico per qualità di gioco e individualità, davvero una squadra molto vicina a essere grande, sempre in predominio, sempre in gestione dura, sicura. Non è una sentenza, non conosco il futuro. Ho visto nelle due partite diverse una squadra di personalità più fine, più netta, ed era quella del Milan".