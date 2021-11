Ma quale malinteso tra Insigne e Spalletti: ecco cos'è successo alla fine della partita con la Salernitana

Molti hanno voluti cercare motivazioni (inesistenti) all'esclusione di Lorenzo Insigne contro la Salernitana, nonostante il capitano del Napoli sia stato il vero stakanovista in questo avvio di stagione, nonostante si prospettasse riposo già nel match vinto contro il Bologna, nonostante esista il "turn-over" - le rotazioni, Spalletti preferisce così. Dissidi tra Insigne e il suo allenatore? Macché.

"Alla fine Spalletti esulta con grande trasporto, questa vittoria è importantissima e la dedica anche al figlio Samuele, venuto da Milano per vedere il Napoli di papà. E complimentandosi con i suoi ragazzi, Luciano corre in mezzo al campo per abbracciare Insigne e dunque se malinteso c'è stato quello è il momento in cui si volta pagina. Perché la squadra viene prima di tutto", ha scritto La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna.