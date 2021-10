Zielinski: "Scudetto? Noi siamo consapevoli di essere forti. Contento che il gol sia arrivato in questa partita"

Al termine del match Salernitana-Napoli, Piotr Zielinski è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato:

"Non è arrivato con facilità il gol. Nel primo ho sbagliato e non ho segnato, ma sono contento che la squadra abbia giocato bene. Non abbiamo saputo sfruttare la superiorità numerica.

La Salernitana ha saputo difendersi, mancava la decisione di tirare in porta e i nostri passaggi non erano puliti, ma l'importante è stata la vittoria. Sono contento sia arrivato il mio gol, più di questo sono contento per la continuità delle nostre vittorie.

Scudetto? Noi siamo consapevoli di essere forti. I risultati lo dimostrano. Dobbiamo continuare a vincere più partite possibili.

Avete visto che atmosfera si vive durante le partire. I tifosi della salernitano spingevano la squadra. La squadra avversaria ha giocato bene, ha dimostrato cuore e grinta e per noi non era una partita facile".