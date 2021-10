Varriale: "Scelta esagerata da parte dell'arbitro!"

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato sui social la vittoria del Napoli sulla Salernitana. Di seguito, le parole del collega:

"Sofferta ma fondamentale vittoria per il Napoli in un derby tostissimo contro la Salernitana. La decide Zielinski, forse uno degli azzurri meno brillanti, ma soprattutto i cambi di Spalletti. Finale rovente con una espulsione esagerata di Kouolibaly ed azzurri in trincea".

Sofferta ma fondamentale vittoria per @sscnapoli in un derby tostissimo contro @OfficialUSS1919. La decide #Zielinsky, forse uno degli azzurri meno brillanti, ma soprattutto i cambi di #Spalletti. Finale rovente con una espulsione esagerata di @kkoulibaly26 e azzurri in trincea. — enrico varriale (@realvarriale) October 31, 2021