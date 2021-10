Spalletti: "Insigne? In panchina per questioni interne"

A pochi minuti dall'inizio del match Salernitana-Napoli, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato:

"Come cambia la squadra con Mertens al posto di Osimhen?

Cambia come caratteristiche, Osimhen attacca la profondità, Mertens gioca con la palla sui piedi ma sa fare anche quello.

Insigne in panchina, come mai?

Sono questioni interne tra di noi, ci sono situazioni da gestire. Non si tratta di essere più forti o meno senza Insigne ed Osimhen, si tratta di aver caratteristiche differenti che abbiamo lo stesso.

Salernitana-Napoli, Insigne

Come la salernitana metterà il Napoli in difficoltà?

Saranno dello stesso livello nostro, abbiamo entrambe la necessità di fare punti. Nessuna delle due si accontenterà di una buona prestazione".