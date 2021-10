VIDEO | AUDIO SHOCK DA SALERNO per Salernitana-Napoli! SENTITE 😳

Salernitana-Napoli sarà una partita infuocata. Il derby campano, da sempre intriso di una forte rivalità, potrebbe trasformarsi in un vero e proprio tafferuglio tra tifosi. Per motivi di ordine pubblico è già stata vietata la trasferta a coloro che hanno residenza a Napoli. Pare, però, che potrebbero esserci tifosi infiltrati in vari settori.

Oggi però circola un audio di un tifoso della Salernitana che non lascia presagire nulla di buono. Minacce, intimidazioni, addirittura schemi ben precisi dei tafferugli. Di seguito è possibile ascoltare l'audio originale, un audio shock ed inaspettato per la sua crudezza.

IL TESTO DELL'AUDIO

"Sì, ma quello che loro non sanno è che domani, alle 14:30, in tutti i varchi dello stadio, ci saranno i ragazzi della curva, che si dividono. Quando passano con i biglietti bisogna presentare documento d'identità, green pass e biglietto: e a quel punto domani ci sarà una bella festa. Non appena presentano i documenti, inizieranno ad essere picchiati. Paganesi, napoletani, nocerini: forse non hai capito che devono abbassare la testa domani. Giuro sulla Mado*** di Pompei domani mi faccio arrestare! Dobbiamo sfondarli! Domani non vado a vedere la partita, non me ne fot** proprio! Dobbiamo fargli saltare le teste, stiamo aspettando da 17 anni! Giuro, dobbiamo distruggerli!"

