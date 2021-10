Salernitana-Napoli, l'ex bandiera Lazzaro: "Il derby andrà sicuramente alla Salernitana"

Salernitana-Napoli è un'occasione importante per il Napoli. Se gli azzurri infatti dovessero vincere la gara, metterebbero pressione al Milan, impegnato con la Roma alle 20:45. La Salernitana però non darà vita facile agli azzurri, e si preannuncia una sfida infuocata.

La storia tra le due squadre inoltre è anche ragione della rivalità. Tutti i tifosi partenopei ricordano, ad esempio, il famoso Napoli-Salernitana 1-1, di ormai quasi venti anni fa. Leandro Lazzaro, autore del gol granata e bandiera per la Salernitana, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di SalernoSport24. Di seguito le parole.

“A 47 anni continuo a giocare seppur nei campionati regionali e nei tornei Senior con il San Lorenzo de Almagro e con la nazionale Argentina. In più con un gruppo di imprenditori abbiamo comprato un club nella terza divisione in Finlandia. Ho provato ad acquistare la Salernitana e so che sarebbe stato un sogno. Non mi sono arreso, continuerò a provare. Vorrei tornare a vivere a Salerno”.

“Il mio famoso goal al 94esimo contro il Napoli? Il ricordo è ancora intatto di quella partita. E, soprattutto, di quel gol nel vecchio San Paolo, saranno vent’anni il prossimo gennaio. È incredibile che quella rete generi ancora tanti emozioni. Sono orgoglioso del mio tempo a passato a Salerno”.

Leandro Lazzaro su Salernitana-Napoli ha poi aggiunto: “Sto seguendo l’attuale Salernitana, l’ho sempre seguita sin dal mio addio. Sono un tifoso della Salernitana. In questi venti anni è successo di tutto, ma ora ci ritroviamo in Serie A. Sono convinto che i granata batteranno il Napoli: non ci sono dubbi“.