Pazza idea per il centro Paradiso: solo un euro a testa

Oggi 30 ottobre cade l'anniversario della nascita di Diego Armando Maradona. El Diez è il giocatore più forte di tutti i tempi, il calciatore che ha emozionato di più gli appassionati di calcio, una leggenda. A Napoli il ricordo di Maradona è più vivo che mai, anche a quasi un anno di distanza dalla sua comparsa.

Per questo è stato organizzato un raduno all'esterno del centro Paradiso, per commemorare insieme il Dio del futbòl. Il centro Paradiso, situato a Soccavo, è un posto molto importante per i fan di Diego. Lì, infatti, il Napoli svolgeva i suoi allenamenti durante gli anni '80 e '90. Ora il centro è chiuso.

Come raccolto dalla nostra redazione però potrebbe cambiare qualcosa. Hanno parlato gli organizzatori, dicendo che ci sono stati contatti per poter avviare le procedure di riabilitazione del centro Paradiso. L’idea è di raccogliere la cifra simbolica di un euro a persona per raggiungere la cifra di 3 milioni di euro (costo dell’operazione per riabilitare il campo d’allenamento).