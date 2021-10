Elmas: "Puntiamo a fare bene, quest'anno siamo una squadra vera"

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Elmas ha parlato degli obiettivi sia di squadra che di società, oltre a parlare anche della sfida di domani. Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione.

"Napoli perfetto? Abbiamo fatto un buon lavoro col mister e con i compagni. Siamo contenti ed andiamo avanti".

"Cosa è cambiato dall'anno scorso? Tante cose. Come vedete, in campo siamo più squadra, sono cambiate tante cose, pensiamo tutti come se fossimo uno solo. Per questo siamo così forti".

"Cosa mi ha colpito di Spalletti? Mi ha dato più fiducia, e io spero di fare sempre meglio. Mio ruolo preferito? Trequartista, numero 10, ma per me va bene giocare in qualsiasi posizione. L'importante è che vinciamo come squadra, anche se non gioco!".

SSC Napoli v Cagliari Calcio - Serie A Eljif Elmas of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and Cagliari Calcio at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 26 September 2021. Naples Naples Italy romano-sscnapol210926_npIhg PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xFrancoxRomanox

"Parola Scudetto? Ora è ancora presto per parlarne. Ci sono squadre come Milan ed Inter, non si può fare una previsione. Per ora pensiamo a vincere le partite, dobbiamo vincerle tutte!".

"Rischi di domani? Tanti, ma noi andiamo per vincere. Per noi sono importanti i tre punti e poi tornare a casa".

"Obiettivo mio di gol? Ancora non lo so. Ho voglia di fare gol, anche se talvolta non va. Per ora l'importante è che io giochi bene e che vinca la squadra, non importa chi fa gol".

"Insigne? Sa tirare i rigori, è un campione, è fortissimo, è il nostro capitano ed il nostro leader".

"Quanto pesa la maglia del Napoli per Maradona? Lui è il più grande di tutti, rimarrà unico a Napoli e nel mondo".