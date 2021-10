Rumors dall'America: l'azzurro potrebbe lasciare Napoli a parametro zero

Il Napoli prosegue la sua corsa in campionato e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Però, c'è un azzurro che pensa a un suo futuro lontano da questa città e, addirittura, da questo continente.

Dries Mertens MLS

Il contratto di Dries Mertens scadrà il prossimo giugno e non c'è nessun dialogo aperto per un possibile rinnovo. L'attaccante belga ama Napoli, ma Dries starebbe pensando a un futuro lontano dalla città che lo ha accolto come n figlio otto anni fa.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Mertens è corteggiatissimo in America: diverse squadre di Major League Soccer, anche alcune canadesi, vorrebbero prenderlo a parametro zero la prossima estate. L'operazione è possibile, visto che il folletto belga starebbe pensando di cambiare vita: a marzo nascerà il suo primo figlio e Dries è affascinato dall'opportunità di farlo crescere in America. C'è ancora tempo per pensarci, ma l'obiettivo di Dries adesso è solo uno: vincere lo scudetto con il Napoli.