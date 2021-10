Colantuono in conferenza: "Napoli squadra più forte del campionato, ma daremo il 100%"

Domani, alle ore 18:00, andrà in scena Salernitana-Napoli, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A. Il derby campano è una sfida molto sentita, anche se le due squadre sono agli antipodi per quanto riguarda obiettivi e posizione in classifica. Se gli azzurri sono in cima, e si candidano ad essere una contender per lo scudetto, i granata sono invece in piena lotta salvezza.

Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, ha tenuto quest'oggi la consueta conferenza stampa in vista del match. Colantuono ha detto la sua sulla chiave tattica e sul pronostico della gara. Di seguito le parole del mister.

"Come si ferma Osimhen e come si mette in difficoltà Koulibaly? Stiamo parlando di due giocatori straordinari, ma è tutto il collettivo a meritare grande considerazioni. Stanno vivendo un momento di grazia, le hanno vinte quasi tutte e non possiamo sbagliare nulla altrimenti ti castigano. Proveremo a giocarcela con le nostre caratteristiche, lavorando nei dettagli che faranno la differenza. Occorrono una serie di ingredienti, pensare che il risultato sia scontato sarebbe un errore. Non è vero che non abbiamo nulla da perdere. Il Napoli, assieme al Milan, è la più forte e lo dice la classifica ma la Salernitana ha il dovere di provarci. Occorrerà sacrificio, non solo domani ma per tutta la stagione".

VENICE, ITALY - OCTOBER 26: Head coach of Salernitana Stefano Colantuono gestures during the Serie A match between Venezia FC and US Salernitana at Stadio Pier Luigi Penzo on October 26, 2021 in Venice, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

"Prevedete una sorta di gabbia attorno ad Osimhen? Stiamo lavorando su tanti aspetti, abbiamo studiato il Napoli e hanno pochissimi punti deboli. Stiamo studiando numerose situazioni, abbiamo un altro allenamento a disposizione e purtroppo sussiste l'emergenza numerica. Non ha recuperato nessuno, forse porto in panchina Veseli ma non ha i 90 minuti e non posso contare su di lui. La condizione fisica conta, qualcuno dovrà fare tre partite ravvicinate e non è alibi dire che l'assenza di forze fresche pesa. Ma la gente ci tiene e faremo di tutto per regalare una soddisfazione enorme".

"Sulla carta non c'è partita, che contromosse si studiano per evitare una falsa partenza che sarebbe deleteria? Il Napoli attacca in tanti modi. Ha profondità, palleggio, salta l'uomo, ha un centravanti difficile da limitare. Se esalti le sue caratteristiche è un attaccante che mette in crisi non la Salernitana, ma tutto il campionato. L'autostima farà la differenza, è il dettaglio che conta. Palleggiano, ci faranno uscire, tagliano con giocate consolidate che fanno da tempo e stiamo studiando ogni singolo aspetto. Arginarli completamente è impossibile, sappiate che nessuno parte con l'idea di stare 90 minuti dietro la linea del centrocampo ma se l'avversario è forte e ti costringe c'è poco da fare. Non è mica una vergogna abbassarsi a protezione della porta?! Nessuna squadra, contro di loro, ha giocato un certo tipo di partita. Mica è lesa maestà applicarsi in un certo modo in fase di non possesso e adeguarsi a ciò che dirà il campo".

"Chi è più forte tra Insigne e Ribery? Non rispondo".

"Qual è l'errore da non commettere? Non dobbiamo sbagliare i dettagli. Ho giocato tante di queste partite, a volte mi è capitato di ribaltare il pronostico. Se non ti applichi la perdi, pur dando il 100% non è detto che riesci ma hai l'obbligo di provarci. Serve la gara perfetta, altrimenti ti battono. Sono convinto che la Salernitana ha le potenzialità per togliersi soddisfazioni".

"Il punto di forza del Napoli? Ce ne sono talmente tanti che è dura. Se togli Politano c'è Lozano, di che parliamo? In panchina c'è un allenatore bravissimo. E' riduttivo citare un solo calciatore, è una rosa costruita per lo scudetto".