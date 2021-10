Maradona serie tv - Uscita oggi la serie su Diego Armando Maradona, in onda su Prime Video. "Maradona: Sogno Benedetto” è un viaggio nel mondo del D10S, dalla sua infanzia alla sua morte. È un racconto anche introspettivo che evidenzia le tante sfaccettature di Maradona. A interpretare Diego nelle diverse fasi della sua vita sono Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnifica 70) e Nicolas Goldschmidt (Supermax).

Maradona: Sogno Benedetto

Dalle umili origini in Argentina fino alla splendida carriera al Barcellona e poi al Napoli, la serie ripercorrerà il suo ruolo chiave nel portare la sua nazionale a vincere la Coppa del Mondo in Messico nell'86.

Il calendario delle uscite delle puntate

29 ottobre: episodi dall'1 al 5

5 novembre: episodi 6 e 7

12 novembre: episodio 8

19 novembre: episodio 9

26 novembre: episodio 10

Dopo il documentario uscito nel 2019 su Netflix, la serie tv ha l'obiettivo di ripercorrere la vita del Pide De Oro attraverso gli episodi di una serie televisiva. Amazon Original rende omaggio alla leggenda del calcio con Maradona: Sogno Benedetto, la serie tv in arrivo in streaming sulla piattaforma di Prime Video a partire dal 29 ottobre.

Maradona: Sogno Benedetto, il cast

Per interpretare Maradona nelle diverse fasi della sua vita, dall’infanzia all’età adulta, sono stati scelti gli attori Nazareno Casero, Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt. Nel cast troviamo anche Julieta Cardinali (En Terapia, Valentin), Laura Esquivel (Patito Feo), Mercedes Morán (I diari della motocicletta, El Reino), Pepe Monje (Amor en Custodia) e Peter Lanzani (El Clan, El Reino).

