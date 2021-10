Problemi per Colantuono, cinque giocatori della Salernitana in dubbio per la sfida con il Napoli

Il prossimo avversario del Napoli, sarà la Salernitana nel derby campano di domenica. I ragazzi di Colantuono arrivano dalla vittoria in rimonta sul Venezia e sono pronti ad affrontare gli azzurri.

FOTO: Getty - Colantuono Salernitana

Il tecnico romano, subentrato a Castori, dovrà far fronte a diverse assenze pesanti in vista del derby. Il numero degli indisponibili in casa granata è a quota cinque ed interessano maggiormente il centrocampo. Gli infortunati sono Bogdan, Capezzi, M.Coulibaly, L.Coulibaly e Ruggieri. Colantuono proverà a recuperarli fino alla fine e soprattutto cercherà di ricomporre la linea di centrocampo formata da Di Tacchio e i due Coulibaly.

Le notizie in casa Salernitana non sono solo negative, infatti Veseli, ex Empoli, ha recuperato dal Covid-19 e ha nel mirino una maglia da titolare contro il Napoli.