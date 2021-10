Alvino: "Napoli al comando in lungo e in largo. Insigne, è successo stasera"

Il giornalista Carlo Alvino, al termine del match Napoli-Bologna, ha espresso il suo pensiero attraverso Twitter. Di seguito le parole:

"Grande Napoli! Pressione da vittoria trasformata in stimolo. Gara giocata con la testa a filo di gas vinta in scioltezza. Partita comandata in lungo e in largo padroni del campo senza subire un tiro in porta. E Lorenzo si butta alle spalle anche l’odioso chiacchiericcio sui rigori".

ECCO IL TWEET

Grande Napoli! Pressione da vittoria trasformata in stimolo. Gara giocata con la testa a filo di gas vinta in scioltezza Partita comandata in lungo e in largo padroni del campo senza subire un tiro in porta. E Lorenzo si butta alle spalle anche l’odioso chiacchiericcio sui rigori — Carlo Alvino (@Carloalvino) October 28, 2021