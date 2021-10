Adani pazzo del Napoli: "È successo ieri, non pensavo fosse possibile"

Durante la puntata su Twitch "BoboTv", Daniele Adani ha espresso il suo pensiero sul Napoli, in particolare ha parlato della partita contro il Bologna. Di seguito le parole:

"Il Napoli ieri sera ha stradonimato, infatti al Bologna non riesco a dare colpe. La squadra è stata ingiocabile. Quando cambia anche gli attaccanti non stravolge nulla.

Napoli, Osimhen

Osimhen è un'ira di Dio: è un giocatore completo. Apre spazio, gioca in alto e con palla basse, in più lavora anche venendo incontro ai compagni. Condiziona la difesa e apre spazi per tutti i compagni. Ieri sera a tratti ho rivisto il Napoli di Sarri che mai pensavo di rivedere. Mi sembra una squadra molto pronta".