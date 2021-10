Pistocchi: "Arbitri in difficoltà", risponde Ulivieri: "No, sbagliano gli allenatori": botta e risposta in diretta

In diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, Maurizio Pistocchi e Renzo Ulivieri hanno avuto una discussione sulle decisioni arbitrali delle ultime due gare. Il giornalista ed il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori hanno espresso la loro opinione sull'utilizzo del VAR e sulle espulsioni agli allenatori avvenute domenica.

Renzo Ulivieri ha infatti dichiarato: "Domenica? Hanno avuto ragione gli arbitri. Devono arbitrare la gara e devono avere controllo sul campo e sulle panchine. Domenica non ci sono stati errori".

Pistocchi ha risposto a sua volta: "Spesso gli arbitri chiedono di non gesticolare, poiché si mettono in difficoltà gli arbitri. Si può dire tutto, ma non si possono fare gesti plateali. Ma oggi gli arbitri sono troppo permalosi e sotto pressione. I discorsi di inizio campionato di Rocchi sull'uso del VAR hanno messo in difficoltà gli arbitri. C'è una pressione notevole, credo sia opportuno rivedere il protocollo VAR e concedere una chance di chiamata agli allenatori".

L'ex mister ha ribattuto: "Non mi piace l'idea della chiamata. C'è un momento particolare per il calcio: bisogna riavvicinare tutti al calcio, bisogna creare spettacoli. Se c'è ritmo c'è bellezza: come nel caso di Roma-Napoli, ed è stato merito anche dell'arbitro. Se si fischia tanto non c'è ritmo e non c'è spettacolo. Se interrompe l'allenatore non va bene".

Ulivieri ha concluso dicendo: "Finita la partita far parlare gli arbitri? Credo sia un errore. Sarebbe una discussione inutile. Non c'è niente di cui parlare. Se gli arbitri sbagliano e lo ammettono, quale sarebbe la soddisfazione? Secondo me non ha senso. Ci sono i referti per sapere le motivazioni".