I 22 convocati per la sfida contro il Bologna: tre assenze confermate

Per il match contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che stasera alle ore 20:45 chiuderà la decima giornata di Serie A, non ci sono grosse sorprese tra i convocati azzurri: il Napoli avrà a disposizione 22 elementi in totale, ancora esclusi Kostas Manolas, Kevin Malcuit e Adam Ounas, i cui infortuni però non dovrebbero durare ancora molto tempo.

Di seguito, su Twitter, il Napoli ha pubblicato la lista dei convocati di questa sera. Oltre i tre infortunati già citati, non manca nessuno all'appello contro il Bologna.