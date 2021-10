Mihajlovic in conferenza: "Episodi arbitrali? Non ne parlerò più. Mi auguro che il Napoli vinca lo scudetto"

Al termine del match Napoli-Bologna, Sinisa Mihajlovic ha espresso alcune parole durante la conferenza stampa. Di seguito quanto evidenziato:

"Abbiamo perso contro la squadra più forte, non è solo il Bologna a trovare difficoltà contro il Napoli. Sarebbe stato strano il contrario, al di là dei giocatori che non ci sono. Il Napoli avrebbe vinto anche senza i due rigori, vista la forza dell'avversario io ai miei non posso dire nulla. Gli episodi sono stati sfavorevoli.

Sull'arbitraggio? Mi sono ripromesso di non parlarne. Voi avete gli occhi e potete giudicare.

Schouten? Ha i soliti problemini che l'hanno tenuto fuori, non li abbiamo risolti ancora. Doveva giocare, poi ieri in allenamento ha avvertito dolore e non poteva calciare o scattare. Non potevamo farlo giocare, mi servivano ragazzi non condizionati da dolori e da infortuni.

Scudetto? Io faccio il tifo per il Napoli, per i tifosi e per la gente meravigliosa. Se dovesse vincere lo scudetto, mi auguro che lo faccia. C'è tutto, un grande allenatore, una grande rosa, un grande pubblico, giocate bene e segnate tanto. Vediamo solo a gennaio quando vanno via alcuni giocatori per la Coppa d'Africa, ma è l'unica cosa da vedere.

Napoli-Bologna

Arnautovic? Con lui abbiamo un'altra forza, nella nostra rosa non abbiamo un altro giocatore abituato a fare gol e a far salire la squadra. Chi è entrato oggi ha fatto il suo dovere. Poi, nel calcio se incontri una squadra più forte, perdi. Una volta due espulsioni, una volta i rigori, una volta i falli non fischiati, pensiamo a noi stessi, e a cosa dobbiamo migliorare in vista della prossima partita.

Osimhen? Ho già detto tutto, non c'è nulla da aggiungere. Oggi c'erano due rigori su di lui col punto interrogativo, ma l'abbiamo contenuto bene. Abbiamo preso gol sbagliando palla in uscita, non abbiamo creato molto".