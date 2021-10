I motivi del rifiuto del Napoli di partecipare alla Maradona Cup: si cerca una nuova idea

Come ormai noto, il prossimo 14 dicembre andrà in scena la Maradona Cup, una partita tra Barcellona e Boca Juniors in onore del fenomeno mondiale del calcio, scomparso quasi un anno fa. La partita in onore di Diego Armando Maradona si giocherà a Ryhad, in Arabia Saudita. Il Napoli, contattato dagli organizzatori, non ci sarà per fattori e legati dall’aspetto economico e dalla data scelta per onorare Maradona.

Il presidente De Laurentiis non era convinto, per questi motivi, della manifestazione organizzata. Ecco allora che l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha informato sulle reali intenzioni del Napoli, che vorrà assolutamente ricordare il proprio campione in un modo ritenuto più consono. Secondo il quotidiano, il patron azzurro aveva già proposto di giocare durante la sosta natalizia ma la richiesta non è stata accolta, dunque si pensa a un'iniziativa di qualche tipo per il 25 novembre, data del primo anniversario della morte di Maradona.