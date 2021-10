Crotone-Benevento, fumogeni su Contini: le condizioni

Durante il match in corso di Serie B Crotone-Benevento, il portiere in prestito dal Napoli Nikita Contini è stato circondato dalla scia di un fumogeno lanciato in campo. Per fortuna il giocatore sta bene.

Crotone-Benevento, fumogeni su Contini

L'episodio è avvenuto allo stadio Ezio Scida per Crotone-Benevento, gara valida per la decima giornata di Serie B. Al 12' il gioco è stato fermato perché sulla rimessa dal fondo di Contini viene esploso un petardo vicino al portiere del Crotone. Nulla di grave, ma grande spavento in campo.

ECCO L'IMMAGINE

