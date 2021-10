Allegri a DAZN: "A maggio conterà ogni punto"

La Juventus di Massimiliano Allegri perde in casa contro il Sassuolo. I bianconeri, dopo un'altra partita grigia, si fermano al cospetto dei neroverdi di Dionisi e restano ferni all'ottavo posto in classifica.

Massimiliano Allegri è stato intervistato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta casalinga della sua Juventus contro il Sassuolo. I neroverdi hanno agguantato la vittoria con una rete in contropiede di Maxime Lopez a pochi secondi dal termine della partita e il tecnico di Livorno non ne è stato particolarmente contento. Ecco quanto evidenziato:

"Al momento non si può parlare di obiettivi, dobbiamo concentrarci sugli errori che facciamo. Su quanto successo oggi si dovrà lavorare tanto, non si può perdere all'ultimo minuto buttandoci tutti in avanti e lasciando spazio per le ripartenze. Questi momenti sono fondamentali, oggi un punto perso non sembra granché, ma il campionato è lungo e alla fine ogni punto sarà importante. Su questo c'è sicuramente da migliorare".