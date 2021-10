Bomba dalla Spagna: Napoli su un centrocampista della Serie A

Da fichajes.net, sito spagnolo esperto di calciomercato, arriva una notizia clamorosa: Luis Alberto, centrocampista in forza alla Lazio, è attualmente in rottura con Maurizio Sarri e sarebbe alla ricerca di una nuova squadra a cui accasarsi. Tra i vari club in corsa per lo spagnolo ci sarebbero il Siviglia, l'Inter, il Milan, la Juventus e anche il Napoli.



Luis Alberto Lazio

Napoli su Luis Alberto: rottura con Sarri?

Luis Alberto ha avuto vari screzi con Sarri già dai primi giorni di ritiro pre-campionato e il tecnico, da inizio stagione, l'ha fatto accomodare più di una volta in panchina. Il fantasista non ha mai accolto favorevolmente queste decisioni e ad oggi la sua partenza sembra essere imminente. Cristiano Giuntoli e il Napoli hanno messo Luis Alberto nel mirino e sta guardando con interesse la situazione da "separati in casa".