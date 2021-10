Spalletti arrabbiato con i suoi a fine gara con la Roma: il motivo

Finora il Napoli aveva sempre vinto in campionato, mai neanche un pareggio. Il primo arrivato contro la Roma di Mourinho all'Olimpico, in una gara ostica e dove gli episodi chiave da una parte e dall'altra non si sono rivelati incisivi. La Gazzetta dello Sport, oggi, parlando di uno di questi episodi, ha rivelato come Spalletti si sia arrabbiato con i suoi giocatori (in una delle sue primissime volte) proprio per un calcio di punizione non sfruttato.

"Spalletti dà merito ai giocatori («capaci di leggere sempre i momenti diversi della gara»), però al tempo stesso domenica per pochi attimi si è arrabbiato coi suoi, proprio nei minuti finali. È capitato quando la squadra, cercando di realizzare uno dei tanti schemi proposti su calcio piazzato, aveva portato nell'area avversaria parecchi uomini. La punizione calciata decisamente male ha mandato su tutte le furie l'allenatore perché ha esposto la squadra a un contropiede non semplice da contrastare".