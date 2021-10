Le ultime di formazione per la gara contro il Bologna: tre cambi in vista per Spalletti

Napoli per la prima volta con Domenichini in panchina e non con Spalletti, vista l'espulsione rimediata a fine gara contro la Roma. Bisognerà ritrovare subito la vittoria dopo non aver vinto per la prima volta in stagione, per continuare a mantenere il trend positivo e la testa della classifica.

Si riparte subito con il turno infrasettimanale di Serie A per la decima giornata che comincia già stasera, martedì 26 ottobre con tre sfide. Il Napoli ospiterà il Bologna di Mihajlovic allo Stadio Diego Armando Maradona, giovedì 28 ottobre sera alle 20:45. Sono previste, ovviamente, delle rotazioni rispetto alla gara contro i giallorossi.

Di base, l'ossatura della squadra è la stessa ma Anguissa, Zielinski e Politano che hanno vinto i loro ballottaggi contro la Roma dovrebbero sedersi in panchina contro i rossoblù per dare spazio rispettivamente a Demme, Elmas e Lozano. Il macedone potrebbe far rifiatare Zielinski, non ancora in una condizione ottimale. Ospina probabilmente ancora titolare, con panchina confermata per Meret. Occhio alle condizioni di Insigne, che potrebbe riposare o non giocare l'intera partita, ma di base partirà dal 1'.

La probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Elmas; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Domenichini (vice).