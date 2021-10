Spalletti durante l'intervallo: "Ti lamenti sempre con l'arbitro, dirigi te allora!"

Roma-Napoli, è stata disputata in questa serata una partita accesa e con tanta voglia di vincere da entrambe le squadre. Rilevanti gli episodi che hanno scaturito le proteste, in particolar modo, dalla panchina giallorossa. Uno tra questi è stato il contatto tra Osimhen e Mancini, dove era stato ''intravisto'' un possibile fallo di reazione da parte del nigeriano. Questa scena ha acceso gli animi anche dei calciatori in panchina, Lorenzo Pellegrini ha a lungo protestato con Massa.

Roma-Napoli, le proteste

Spalletti risponde a Pellegrini sulle proteste

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Spalletti durante l'intervallo, mentre scendevano negli spogliatoi, è voluto andare da Pellegrini per commentare il suo comportamento. Il mister azzurro ha espresso alcune parole: "Ti lamenti sempre con l'arbitro, prendi il fischietto e dirigi te allora", le parole riportate da Dazn. In realtà il giocaroe, da capitano, è l'unico giocatore della Roma a potersi avvicinare all'arbitro per fare le veci della squadra e chiedere chiarimenti all'arbitro.