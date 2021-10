"Non ce la faranno tutti", Koulibaly l'ha detto dopo il pari con la Roma

Al termine del match Roma-Napoli, Kalidou Koulibaly è intervenuto ai microfoni di Dazn. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"È un buon punto, è difficile vincere tutte le partite. Siamo venuti qui con la Roma pronta alla rivincita e orgogliosa. Noi siamo contenti per aver difeso bene. Abbiamo fatto una gran partita e potevamo anche vincere.

Penso che possiamo sempre imparare da tutti, che possiamo fare sempre gol. L'importante è anche non prendere gol. Venire a Roma e non farli segnare non è da tutti. Dobbiamo essere fiduciosi e continuare a lavorare così.

Roma-Napoli, Koulibaly

Vogliamo sacrificarci per tutti. È importante avere un gruppo che sta bene sia dentro che fuori dal campo. Dobbiamo rimanere uniti fino alla fine.

È presto pensare allo scudetto, vedremo tra 3-4 mesi. Per il momento vogliamo solo vincere.

È un grande orgoglio chiudere la partita con la fascia al braccio. Mi fa molto piacere. Non dimentichiamo, però, che Lorenzo è il primo capitano".