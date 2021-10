Roma, Cristante: "Siamo carichi, daremo il 100% per portare la vittoria a casa"

A pochi minuti dall'inizio del match Roma-Napoli, Bryan Cristante è intervenuto ai microfoni di Dazn. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Affronterete la squadra peggiore in una settimana faticosa. Come sarà questa partita?

Sarà una bella partita, siamo carichi e dobbiamo vincere, siamo a casa nostra. Daremo il 100% per portare la vittoria a casa.

Roma-Napoli, Cristante

Sui compagni di squadra.

Li ho visti con voglia di rivincita, dovrà essere un'altra storia rispetto a giovedì.

Sulla tattica.

Abbiamo il nostro gioco, abbiamo sempre fatto bene e dobbiamo dimostrare che siamo all'altezza della situazione".