Ha sbagliato 3 rigori su 5 ma Spalletti lo conferma tiratore: la reazione di Insigne

Insigne ha sbagliato 3 rigori su 5 totali calciati fino a questo momento. Questo è il dato statistico oggettivo ma la gerarchia è chiara e resterà qual è. Lo ha sottolineato anche il Corriere dello Sport, questa mattina. "A scanso di equivoci, e semmai dovesse accadere in futuro, persino stasera all’Olimpico, se e quando un arbitro fischierà e poi indicherà il dischetto", Spalletti ha deciso: Il primo lo calcia Insigne, il secondo Lorenzo, il terzo il capitano e se ce ne sarà un quarto lo calciare quello che di solito indossa la numero 24 sulla schiena.

"Luciano Spalletti ha deciso e il «monello» ha sorriso: potrà sbagliare ad oltranza, non ce ne sarà per nessuno. E così, nel caso in cui gli dovesse arrivare l’opportunità, potrà sempre avvicinarsi con leggerezza a quel pallone e intuire che dentro non ci sarà piombo ma fiducia".