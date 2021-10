Pareggio anche per Inter e Juve, il Napoli mantiene la vetta della classifica (FOTO)

RISULTATI SERIE A - È terminata la 9^ giornata di campionato di Serie A con l'ultimo match delle 20.45 Inter-Juventus, finita 1-1. Milan e Napoli entrambe prime in classifica con 25 punti. A seguire l'Inter con 18 punti, da sola la Roma con 16 punti che occupa il quarto posto. La Juventus accompagna l'Atalanta in classifica con 15 punti, grazie al rigore calciato da Dybala che regala alla squadra bianconera il pareggio al 90'.

RISULTATI SERIE A

Il Napoli a pari punti con il Milan in testa. Nel match delle 18, i partenopei non sono riusciti ad andare oltre il pareggio con la Roma. La squadra rossonera, dopo la vittoria di ieri contro il Bologna in 9 giocatori, è riuscita ad azzerare la distanza dalla squadra di Spalletti. Nel derby di stasera l'Inter era in vantaggio fino al 90' grazie al gol di Dzeko al 17', poi Dybala regala il pareggio alla Juve grazie al suo gol ottenuto dal calcio di rigore.

ECCO LA CLASSIFICA SERIE A

Classifica Serie A, 9^ giornata