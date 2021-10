Parla l'amico giornalista: "Osimhen è cresciuto e vi dico perché..."

Oma Akatugba, giornalista nigeriano e amico del 22enne attaccante Victor Osimhen che la città ha conosciuto in occasione della trattativa che ha portato il numero 9 del Napoli in azzurro, ha commentato sul suo profilo Twitter ufficiale l'impatto attuale di Osimhen sulla Serie A. Il merito dell'exploit dell'attaccante va a una persona in particolare.

"Victor Osimhen è cresciuto nei suoi fondamentali ed è diventato un giocatore chiave per il suo Napoli. Grazie al nuovo allenatore Luciano Spalletti, che ha cambiato il volto della squadra per tirare fuori il meglio di Osimhen che adesso sta andando benissimo, mentre la scorsa stagione la squadra non ha dato il suo massimo".