Inter-Juventus, scoppia la polemica: "Non era un rigore da assegnare"

La Juventus pareggia all'88' contro l'Inter, grazie al rigore di Dybala. L'ex arbitro Luca Marelli ha espresso la sua opinione ai microfoni di Dazn sull'episodio che ha dato l'1-1 agli uomini di Allegri. Di seguito le parole:

"Un episodio sul quale si discuterà, ci saranno parecchie discussioni. Non tanto per il contatto, che c'è. Al momento del contatto, Mariani è vicino all'azione, in perfetto controllo. Fa ampi gesti che non c'è niente.

Inter-Juventus, rigore

Il contatto è innegabile, Dumfries tocca Alex Sandro. Bisogna pensare cos'è il Var: questo non è un chiaro ed evidente errore. Il contatto è all'interno dell'area, ma questi non sono rigori da assegnare".