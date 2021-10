Gasperini infuriato: "Abbiamo un grande problema arbitrale"

Alle 12:30 Atalanta ed Udinese si sono sfidate nell'anticipo domenicale di Serie A. La gara si è conclusa per 1-1, con l'Udinese che ha pareggiato i conti sul finale. Gasperini, allenatore bergamasco, è stato espulso dall'arbitro per doppia ammonizione.

Nel corso del post partita il mister della Dea ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Gasperini ha criticato aspramente la classe arbitrale italiana, con toni tutt'altro che distesi. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione.

"Non ce l'avevo con nessuno, non so perchè sono stato ammonito, ho detto solo che non era fallo di Scalvini, poi c'è stata un'azione in cui sono stato ammonito una seconda volta nonostante non avessi detto nulla. Abbiamo un grande problema arbitrale, questi signori non parlano, non mettono la faccia, poi la loro parola vale più di tutti, oggi non so cosa abbiano visto. Vengano in televisione, smettano di essere difesi, facciano i professionisti come noi. E non parlo del risultato".