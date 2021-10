Frustalupi: "Stiamo facendo bene, ma non dobbiamo guardare la classifica"

Il Napoli Primavera continua a stupire. Quest'oggi gli azzurrini hanno battuto l'Atalanta, una delle compagini più forti del campionato, per 1-0. Nel post partita il mister Nicolò Frustalupi ha rilasciato un'intervista per parlare proprio della sua squadra e dei prossimi match. Di seguito le parole.

"La squadra sta crescendo. Siamo all'inizio, bisogna volare bassi, non dobbiamo guardare la classifica. L'obiettivo è quello di far bene e far crescere i calciatori, ma stiamo prendendo consapevolezza di poter fare questo campionato e farlo bene. Oggi abbiamo giocato un gran primo tempo, abbiamo sofferto nel secondo ma l'Atalanta è una grande squadra".

"Soddisfazione più grande? La cosa che mi piace di più è che i ragazzi stanno dando tutto, questa è la cosa che chiedo sempre. I ragazzi sono eccezionali, si allenano bene. Alcune partite vengono meno bene, ma è giusto così, devono crescere. Sono soddisfatto di loro".

"Quando alzeremo l'asticella? Si gioca per il risultato, ma io conosco il calcio. Abbiamo vinto con grandi squadre ma abbiamo perso con Samp e Pescara. Bisogna cercare di guardare partita per partita e di non volare con la testa".

"Meglio aver battuto Juve, Atalanta o Milan? I punti sono sempre tre, non cambia tutto. Forse poiché è stata la prima, ed è stata rocambolesca, la Juve ci ha fatto esultare di più. Ma anche l'Atalanta è stata importante, dobbiamo comunque ammettere che venivano dalla Youth. Va benissimo così".

"Mercoledì faremo giocare chi ha giocato meno. In allenamento tutti danno tutto, ed è giusto farli giocare. Cercheremo di migliorare tutti insieme".

"Idasiak lo conoscete bene, si allena in prima squadra e poi gioca con noi. Tutti i fuori quota, Saco, Cioffi, Spedalieri, ci danno qualcosa in più. Siamo una squadra giovane, oggi avevamo quattro 2004, e loro sono i più esperti".

"Vergara? Purtroppo è ancora un po' lunga. Abbiamo tre infortuni lunghi: Vergara, Iaccarino e Acampa che ci avrebbero dato tanto. Chi sta giocando sta andando bene e dobbiamo far bene con chi c'è".