Calvarese torna su Juventus-Inter: "Il rigore su Cuadrado è il mio rammarico"

La nona giornata di Serie A ha in palinsesto due big match di grande importanza per il proseguo della stagione. Alle 18:00 allo Stadio Olimpico Roma e Napoli si sfideranno in una gara senza esclusione di colpi, con gli azzurri che vorranno mantenere primato e punteggio pieno. Alle 20:45 andrà in scena il derby d'Italia, Inter-Juventus.

L'ultima sfida tra le due squadre ha portato con sé tante polemiche anche a causa del subbio rigore assegnato ai bianconeri in piena lotta Champions. L'arbitro di quel match, Giampaolo Calvarese, ha rilasciato un'intervista a Il Centro ed ha parlato di quella sfida e non solo. Di seguito quanto evidenziato.

Referee Gianpaolo Calvarese gives a penalty to Juventus during the Serie A football match between Juventus FC and FC Internazionale at Allianz stadium in Torino Italy, May 15th, 2021. Photo Federico Tardito / Insidefoto FedericoxTardito

“Avrei potuto gestirla meglio e me ne rammarico. Purtroppo Cuadrado è un giocatore difficilissimo da arbitrare, ci sono calciatori di difficilissima lettura e il colombiano è uno di quelli”.

Juventus-Roma: Orsato ha sbagliato a non dare il vantaggio ai giallorossi? “Fischiare precipitosamente un rigore che c’è, non è un errore grave. Ma Orsato non era sereno, e non per colpa sua. L’AIA dovrebbe pensare a tutelare i fischietti più che alle dinamiche elettorali”.

"Daniele ha sbagliato a parlare nell’intervallo, ma il problema è a monte: qualcuno più in alto dovrebbe parlare, spiegare. Questo aiuterebbe gli arbitri a scendere in campo più sereni e non li costringerebbe a ‘difendersi’ come ha fatto Orsato nel tunnel degli spogliatoi. Ma il compito spetta ai vertici, non può essere lasciato sulle spalle del solo designatore, ieri Rizzoli, oggi Rocchi”.