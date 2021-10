Ranking Uefa, il Napoli scala posizioni: quasi raggiunta la top 20

La vittoria sul Legia Varsavia è stata fondamentale per il cammino azzurro in Europa League del Napoli, ma oltre ai tre punti preziosi in chiave qualificazione ha portato con sé anche la conferma nel ranking Uefa.

Il Napoli è salito a quota 60.000 punti, rimanendo al ventiduesimo posto, staccando l'Atalanta e rimanendo in scia al Villarreal ed al Salisburgo.

FOTO: Getty - Napoli ranking uefa

Di seguito il ranking per club:

1 - Bayern Monaco 122.000

2 - Manchester City 115.000

3 - Liverpool 111.000

4 - Chelsea 106.000

5 - Barcellona 105.000

6 - Paris Saint Germain 102.000

Real Madrid 102.000

8 - Juvenuts 97.000

9 - Manchester United 95.000

10 - Atletico Madrid 93.000

11 - Siviglia 86.000

12 - Roma 81.000

Tottenham 81.000

14 - Arsenal 80.000

15 - Porto 77.000

16 - Borussia Dortmund 76.000

17 - Ajax 70.500

18 - Shakhtar Donetsk 70.000

Lipsia 70.000

20 - Salisburgo 63.000

21 - Villareal 61.000

22 - Napoli 60.000

Lione 60.000

24 - Atalanta 57.500

25 - Inter 56.000