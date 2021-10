Elogi per un azzurro: "Ieri ha sorpreso tutti e non si è inventato nulla"

Lorenzo Minotti, al commento tecnico di Sky per il match di Europa League del Napoli contro il Legia Varsavia, ha così potuto seguire molto da vicino la prestazione degli azzurri e ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli concentrandosi in particolare sulla prestazione di Juan Jesus.

"Juan Jesus dopo essere quasi rimasto svincolato e dopo un po' di panchina ha fatto un grande bagno di umiltà. Ora è molto centrato nel suo nuovo ruolo al Napoli, ovvero essere l'alternativa sia ai centrali che al terzino sinistro. Con il Legia non si è inventato nulla, ha fatto il suo e ha ben figurato nel non sguarnire la sua porzione di campo".

L'arrivo del brasiliano alla corte partenopea ha sollevato i dubbi di molti tifosi, ma la solida prestazione contro la formazione polacca può aver fatto cambiare idea a più di qualcuno.