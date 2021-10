Auriemma attacca Orsato: "In un paese serio sarebbe già a riposo"

Il campionato di Serie A porta con sé, inevitabilmente, strascichi e polemiche. Un episodio avvenuto domenica sera sta facendo discutere da ormai quattro giorni. In occasione di Juventus-Roma (conclusasi 1-0) l'arbitro Orsato non ha concesso vantaggio ai giallorossi, andati in rete con Abraham, ed ha assegnato un rigore sbagliato da Veretout.

Il giornalista napoletano Raffaele Auriemma, sul proprio profilo Twitter, ha lanciato una frecciatina proprio al direttore di gara. Reo di aver detto che non esiste vantaggio su rigore, Auriemma ha attaccato l'arbitro postando una foto del regolamento che dice l'esatto contrario. Di seguito il Tweet.

Referee Daniele Orsato during the match SS Lazio-AC Milan at the stadio Olimpico. Rome Italy, April 26th, 2021 Rome Italy - ZUMAm169 0116973714st Copyright: xMassimoxInsabatox

Una domanda per il signor #Orsato: è proprio certo di aver letto la regola sul vantaggio fino all’ultimo rigo? In un paese serio un arbitro che manifesta lacune così gravi, sarebbe già a riposo da tempo. pic.twitter.com/Hr2s3KbMhu — Raffaele Auriemma (@RafAuriemma) October 21, 2021