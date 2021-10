Napoli-Legia, le probabili formazioni: rivoluzione di Spalletti, i polacchi cambiano modulo

Mancano poche ore al match tra Napoli e Legia Varsavia della terza giornata valida per il girone C di qualificazione alla fase finale di Europa League. Adesso tocca vincere, dato che gli azzurri con un solo punto se la vedranno con i polacchi a sorpresa in cima alla classifica a punteggio pieno per aver battuto 1-0 lo Spartak Mosca prima e il Leicester City poi.

Le ultime sedute d'allenamento di Luciano Spalletti e le sue dichiarazioni in conferenza stampa portano ad immaginare comunque una larga serie di rotazioni nel Napoli, che potrebbe cambiarne addirittura sei, se non sette: torna Meret tra i pali, mentre in difesa dentro Juan Jesus dal 1' (occhio a Zanoli). A centrocampo Demme ed Elmas faranno rifiatare Anguissa e Zielinski, mentre Lozano e Mertens guideranno l'attacco con Insigne. Osimhen in panchina.

Michniewicz, invece, per il suo Legia probabilmente adotterà la stessa formazione scesa in campo contro il Leicester City e che ha portato alla vittoria del match per 1-0 ai danni delle Foxes. Unico probabile cambio rispetto a quella formazione sta nella sottopunta: ritorna il 25enne brasiliano Luquinhas, out per infortunio ma recuperato da pochi giorni e che ha giocato titolare l'intero scorso match di campionato perso contro il Lech Poznan.

Napoli-Legia: le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Fabian, Demme; Lozano, Elmas, Insigne; Mertens. All. Spalletti.

LEGIA VARSAVIA (3-5-1-1): Miszta; Jędrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Slisz, Kharatin, Martins, Mladenovic; Luquinhas; Emreli. All. Michniewicz.