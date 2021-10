Napoli-Legia Varsavia, formazioni ufficiali: Mertens in campo dal primo minuto

Buonasera a tutti gentili lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Legia Varsavia, gara valida per la terza giornata dei gironi di Europa League. Il Napoli è fermo a 1 punto all'ultimo posto del girone, dopo il pareggio a Leicester e la sconfitta rimediata in casa contro lo Spartak Mosca. Il Legia invece è al primo posto in solitaria a punteggio pieno, avendo battuto sia Leicester che Spartak.

Gli azzurri devono assolutamente vincere per sperare di poter passare il girone di Europa League. I polacchi invece con una vittoria ipotecherebbero il primato e il raggiungimento degli ottavi di finale. La sfida del Maradona si preannuncia infuocata.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Jesus; Anguissa, Demme, Elmas; Lozano, Mertens, Insigne. All: Spalletti.

LEGIA VARSAVIA (3-4-1-1): Miszta; Jędrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Josue, Martins, Luquinhas, Mladenović; Lopes; Muci. All: Czesław Michniewicz.

