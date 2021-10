Spalletti ha deciso: stasera partirà titolare contro il Legia Varsavia

Dopo aver giocato in totale 25 minuti in due partite dal suo rientro, complice l'exploit impressionante, dati alla mano, di Victor Osimhen, adesso Dries Mertens sembra pronto a partire titolare per la prima volta in stagione con il Napoli. Lo farà contro il Legia Varsavia, questa sera 21 ottobre alle ore 21, in occasione del terzo match del girone di Europa League.

"Mertens stasera partirà dall'inizio al posto di Osimhen. S'è dovuto fermare a giugno, dopo l'Europeo, per operarsi alla spalla lussata, che gli aveva dato più di qualche problema nella scorsa stagione. E per l'allenatore, il nazionale belga è qualcosa che va a impreziosire la fase offensiva, resa già irresistibile dalla velocità di Osimhen e dalla qualità degli esterni", scrive oggi La Gazzetta dello Sport.