"Sceneggiate perditempo, peccato": critiche sull'atteggiamento di Osimhen

Nella sua edizione odierna, Tuttosport ha elogiato la prestazione del Torino nonostante la sconfitta contro il Napoli, per via della prestazione che ha costretto il Napoli ha trovare il successo per via di un'azione rocambolesca. "Imbrigliati gli azzurri, imbrigliate anche tutte le mosse di Spalletti. E pure quella forza della natura che è Osimhen, sceneggiate perditempo a parte".

Appunto, però, il quotidiano ha anche voluto criticare l'attaccante nigeriano per aver perso tempo sul finale di gara in qualche occasioncina, come se cose di questo tipo non facessero parte del calcio o in generale degli sport che includono il tempo nel regolamento: "Mezzo voto in meno, però, per 2 o 3 sceneggiate poco sportive: peccato", un mezzo voto in meno che al Napoli sta più che bene, visto il risultato finale.