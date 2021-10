Prima il "vaffa" a Spalletti per poi tornare negli spogliatoi: la reazione di Lozano alla sostituzione

In una serata frenetica che ha visto comunque il Napoli battere il Torino per 1-0 e trovare l'ottavo successo di fila all'ottava giornata di Serie A, alla fine, si può dire sia andato tutto bene per i tifosi azzurri. Anzi, c'è una piccola macchia la serata di ieri: la reazione di Hirving Lozano alla sostituzione per Juan Jesus all'89', attuata proprio al messicano che era subentrato appena mezz'ora prima a Politano. Un atto chiaro contro Lozano? No, una semplicissima scelta tecnica, ma sul momento il messicano non l'aveva capito e accettato (e ha mandato dichiaratamente a quel paese Spalletti):

"«Stai qua» gli diceva Insigne, invitandolo ad accomodarsi in panchina, ma Hirving Lozano era troppo deluso per sedersi accanto agli altri. Il Chucky ha passeggiato sconsolato, ha attraversato la Curva B, quando si è avvicinato alla panchina Insigne ha provato invano a richiamare la sua attenzione: Lozano aveva già deciso di rientrare negli spogliatoi. A fine partita, a mente tiepida, si è complimentato coi compagni. Spalletti ha compreso la sua reazione", ha descritto il Corriere dello Sport.