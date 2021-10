Massimo Mauro: "Orsato è il miglior arbitro italiano!"

Durante la sfida di domenica sera tra Juventus e Roma, l'arbitro Orsato ha commesso un errore: negli ultimi minuti del primo tempo Orsato ha la colpa di non concedere la regola del vantaggio, che avrebbe portato al gol di Abraham, per dare un rigore alla Roma. Il suo fischio arrivain anticipo rispetto alla dinamica dell’azione. Lo salva il fallo di mano commesso da Mkhitaryan, che avrebbe portato all’annullamento della rete.

Chiambretti ha detto che Orsato è il peggior arbitro italiano, subito dopo a controbattere le parole del presentatore di Tiki Taka è intervenuto Massimo Mauro. L'ex calciatore di Juventus e Napoli ha rilasciato questa dichiarazione sull'arbitro:

Tiki Taka, Orsato

"Per me Orsato in questo momento è il miglior arbitro italiano!".