Niente pienone al Maradona, anche per l'assenza degli ultras nelle Curve: il motivo della scelta

Il quotidiano Tuttosport, nelle sue pagine odierne, ha fatto il punto della situazione anche sulla presenza di pubblico nello stadio di Fuorigrotta stasera alle ore 18 per Napoli-Torino. Questo perché allo Stadio Maradona arriveranno parecchi tifosi ma mancherà, ancora, chi generalmente si fa sentire di più con cori e canti ai tifosi: gli ultras, che boicotteranno ancora le gare casalinghe del Napoli.

"Non ci sarà il pienone, nonostante la delibera del Consiglio dei Ministri abbia ampliato fino a 41 mila il numero dei posti disponibili nell’impianto di Fuorigrotta. Fino a ieri sera il numero dei tagliandi staccati dal botteghino partenopeo è stato inferiore a quota 30mila. Anche perché non ci saranno i gruppi organizzati delle due Curve che hanno deciso di seguire la squadra solo in trasferta e non allo stadio Maradona, almeno fino a quando saranno in vigore le ferree misure anti Covid", ha scritto il quotidiano.