I 22 convocati di Spalletti per la gara di stasera contro il Torino

Diramata la lista dei convocati di Luciano Spalletti, a poche ore dalla sfida col Torino in programma alle ore 18 per l'ottava giornata di Serie A. Il Napoli ritrova Stanislav Lobotka: il cui rientro era previsto proprio per la gara odierna, ha confermato il suo recupero ed è stato convocato.

Pochi mancano all'appello: agli infortunati Kevin Malcuit e Adam Ounas, sulla via del recupero, sia aggiunge Kostas Manolas per via di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra subito in allenamento. Per il resto, sono tutti a disposizione dell'allenatore toscano. Di seguito, il tweet con la lista dei calciatori completa.