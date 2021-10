Nana, ag. Anguissa: "Complimenti a De Laurentiis e al suo team. Spalletti un allenatore eccellente"

Anguissa è saltato subito all'occhio dei tifosi del Napoli e non solo per l'impatto incredibile avuto sulla Serie A, eccezionale in una parola. Partito con la Juventus, non una squadra qualunque, per un'emergenza infortuni a centrocampo ed è stato uno dei migliori in campo nella vittoria per 2-1 dei primi di settembre.

"Vorrei congratularmi con il presidente De Laurentiis per essersi circondato di persone competenti e per aver fatto in modo che il sogno del giocatore diventasse realtà", ha detto Maxime Nana, agente del calciatore, a gianlucadimarzio.com.

Manuel Locatelli of Juventus FC and Andre Zambo Anguissa of SSC Napoli during the Serie A football match between SSC Napoli and Juventus FC at Diego Armando Maradona stadium in Napoli Italy, September 11th, 2021. Photo Andrea Staccioli / Insidefoto andreaxstaccioli

Gli elogi però non sono andati solo al presidente, anzi, il rendimento del ragazzo sta anche nel modo di preparare il calciatore alle partite, compito ovviamente dell'allenatore: "bisogna sottolineare il lavoro di Spalletti, è un allenatore eccellente e ha avuto fiducia totale nel ragazzo”.

L'agente conosce bene il potenziale dei suoi calciatori, Nana sa cos'è in grado di dare Anguissa e lo sprona a fare sempre meglio, ma a dare giudizi soprattutto a ottobre non se ne parla. C'è tutta una stagione da giocare: "Il cammino è ancora molto lungo. Faremo il punto alla fine, e vedremo se tutti gli obiettivi saranno stati raggiunti”, ha chiuso Maxime Nana.