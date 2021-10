"Spalletti deve farlo", l'ex allenatore non ha dubbi: c'entra Napoli-Verona

Andrea Agostinelli, ex allenatore azzurro, è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, esponendo il proprio parere sul Napoli di quest'anno.

Di seguito le sue parole evidenziate dalla nostra redazione:

"A Napoli la pressione la senti sempre. Contro il Torino, fossi Spalletti, caricherei la squadra contro Juric, per spirito di rivalsa per la partita contro il Verona dello scorso anno che ha tolto il posto in Champions al Napoli. Se non c'è cattiveria agonistica manca anche la tecnica".