Un big ritorna in tempo per la sfida contro il Napoli dopo l'infortunio

L'infortunio subito da Tammy Abraham, attaccante della Roma, in occasione dell'ultima gara dell'Inghilterra, giocata al Wembley Stadium contro l'Ungheria, ha spaventato tutti i tifosi giallorossi. L'inglese probabilmente dovrà saltare il big match in programma questo fine settimana in Serie A, contro la Juventus.

Ad ogni modo, il peggio sembra essere sfumato: già per la gara successiva di campionato contro il Napoli di Luciano Spalletti, l'allenatore Josè Mourinho potrebbe tornare a sorridere per il rientro del proprio centravanti. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni del numero 9 inglese.