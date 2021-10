Sorpresa in casa Torino: buone notizie per Juric in vista della partita contro il Napoli

Finora il Torino ha dovuto giocare le prime battute della nuova Serie A con un assente eccellente, ovvero con il suo centravanti e capitano Andrea Belotti fuori dai giochi per infortunio. Ma l'arrivo della data del rientro sembra essere più vicino del previsto, stando a quanto rende noto la Gazzetta dello Sport.

"Andrea Belotti può essere la sorpresissima al fischio d'inizio, ma la logica e l'esperienza portano a ritenere che il Gallo possa tornare utile nella seconda parte della sfida. Una pura questione di tenuta atletica, ovvio".

L'allenatore non sta aspettando altro che il capitano granata, siccome: "Juric non vede l'ora di poterlo schierare a pieno regime perché Belotti incarna il giocatore ideale per il suo modo di concepire il calcio: sempre in movimento, sempre battagliero, con in testa sempre l'obiettivo del gol", chiude il quotidiano.