Nuovo rinforzo per le giovanili azzurre: fatta per il classe 2006

Valerio Valentino, attaccante classe 2006, è in arrivo dal Perugia ed è pronto a puntellare il vivaio partenopeo. Il centravanti sarà aggregato all'Under-16 data la sua giovane età. L'operazione che ha portato Valentino al Napoli è stata conclusa da Grava e Grillo, insieme all'agenzia Peakdeal.

Per il giovane Valentino, da sempre tifosissimo del Napoli, è un sogno che si realizza. L'attaccante è dotato di un ottimo fisico come dimostrano in 185 centimetri di altezza, mentre il suo piede preferito è il sinistro.